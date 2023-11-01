المنفي يبحث الموقف العسكري في غريان

1 نوفمبر، 2023 8:01 ص
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أخبار ليبيا 24

عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اجتماعا مع رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة، محمد الحداد، وآمري المناطق العسكرية بطرابلس والوسطى والساحل الغربي.

وبحث الاجتماع تنظيم مختلف الوحدات العسكرية، وسير العمل بمختلف المناطق، واستعراض الموقف العسكري بمدينة غريان إثر الأحداث التي شهدتها المدينة مؤخراً.

وصباح الأحد الماضي، اندلعت اشتباكات بين بين قوة تابعة لعادل دعاب وأخرى تابعة للواء غريان والدعم والاستقرار، في صراع على النفوذ بالمدينة.

وأسفرت الاشتباكات التي تشهدها مدينة غريان غرب ليبي عن وقوع قتيلين وجريحين، وأعلنت حينها إدارة جامعة غريان تعليق الدراسة والامتحانات والعمل إلى حين أشعار آخر.

 

1 نوفمبر، 2023 8:01 ص
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