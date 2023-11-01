المنظمة الدولية للهجرة: ما لا يقل عن 704,369 مهاجرًا موجودين في ليبيا

أخبار ليبيا 24

حددت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء، ما لا يقل عن 704,369 مهاجرًا موجودين في ليبيا. وقدّمت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا أحدث حزمة معلومات عن المهاجرين للجولة 48 من مصفوفة تتبع النزوح.

وتغطي هذه الحزمة الشاملة الفترة المشمولة بالتقرير من مايو إلى يونيو 2023، وتتضمن تقرير المهاجرين إلى ليبيا الصادر عن مصفوفة تتبع النزوح وصحيفة حقائق النتائج الرئيسية ومجموعة بيانات خط الأساس للمهاجرين ومراقبة التدفق. وفي خضم هذه الجولة من جمع البيانات، وفق ما ذكرت المنظمة.

وقالت المنظمة، إن في الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر 2023، تم اعتراض 430 مهاجرًا وإعادتهم إلى ليبيا.

وفي الأسبوع الماضي، قام فريق العودة الإنسانية الطوعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، بمهمة ميدانية طويلة إلى البيضاء ودرنة.

التقى الفريق مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لتعزيز التنسيق بشأن تسهيل تأشيرات الخروج وإجراء الفحوصات الطبية للمهاجرين.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها ستواصل تلبية احتياجات المهاجرين، الأكثر ضعفًا في المنطقة، بما في ذلك الأشخاص المتضررين والنازحين بسبب إعصار دانيال.