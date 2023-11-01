القائد العام يفتتح المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة

أخبار ليبيا 24

افتتح القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، أعمال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة، والمدن والمناطق المتضررة رفقة رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد وعدد من القيادات العسكرية والأمنية البارزة ولفيفٍ من الوزراء وعمداء البلديات.

واستقبل القائد العام مع رئيس الحكومة الحضور من وفود الدول المشاركة في المؤتمر من كبرى الشركات الإقليمية والدولية.

ودشنت الحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، مؤتمرها لإعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء إعصار دانيال التي اجتاحت المنطقة الشرقية، وكان لافتاً أن بعثة الاتحاد الأوروبي قلصت مستوى حضورها، في مؤشر على أن مساعي حكومة الاستقرار، التي يرأسها أسامة حماد .

ومن المنتظر أن تنتهي غدا الخميس فعاليات مؤتمر إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة، المنعقد بمدينتي درنة وبنغازي، تحت شعار «معاً ستزهر من جديد»، بينما قالت حكومة حماد إنه «يمثل ثقتها في ضرورة الإعمار، والاستجابة الإنسانية السريعة لاحتياجات المواطنين، بما يحقق الاستقرار»، مشيرة إلى أن المؤتمر يتطلع لحشد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات من أجل إعادة الإعمار على يد شركات عالمية.

مبرزة أن المؤتمر يشمل ثلاثة محاور، ويستهدف عدة جهات، منها الشركات المتخصصة الوطنية والدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتنمية، وبيوت الخبرة والمراكز البحثية والغرف التجارية والسفراء والملحقون التجاريون.