الدبيبة يتابع سير العملية التعليمية في بلدية درنة والبلديات المنكوبة بشرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

عقد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، اجتماع مع وزير التربية والتعليم موسى المقريف، لمتابع سير العملية التعليمية في بلدية درنة والبلديات الأخرى المنكوبة، وأعمال الصيانة للمدارس المتضررة فيها.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن المقريف، قدم خلال الاجتماع شرحاً تفصيلياً عن عودة الدراسة في بلدية درنة وعدد من البلديات المنكوبة، بعد تسوية الأوضاع الإدارية والتربوية بالتنسيق مع مصلحة التفتيش التربوي.

وأوضح المقريف، أن ما يقارب 18 ألف طالب أُعيد تنسيبهم لمدارس مختلفة غير متضررة في درنة والبلديات المجاورة، كما جرت تهيئة الظروف لنقل ما يزيد على 2100 طالب إلى مدن أخرى.

وأكد استكمال صيانة 101 مدرسة من إجمالي 117 عن طريق فرع مصلحة المرافق التعليمية في المنطقة الشرقية فيما تتواصل جهود التنسيق لصيانة مدارس درنة المتضررة.

وتناول اللقاء أوضاع المدارس الليبية والخاصة بالخارج، حيث شدد الدبيبة على ضرورة تنظيم مهامها والتقيد بالشروط الواردة بمنشور رئيس الوزراء.

وأكد الدبيبة، على ضرورة سد العجز في المعلمين برفع معدلات الأداء وتنفيذ الملاكات الوظيفية للمدارس والمراقبات التعليمية وتنظيم العاملين بالقطاع، مشيداً بالجهود الاستثنائية لجميع الكوادر التربوية والتعليمية والإدارية في المؤسسات التعليمية كافة، وتحديداً في مدارس درنة والبلديات المنكوبة.