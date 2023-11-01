التحريات تضبط أربعة أشخاص سرقوا طيورًا غالية وأنابيب غاز من منزل في الفعكات 

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة قبض على أربعة أشخاص قاموا بسرقة عدد من الطيور غالية الثمن وأنابيب غاز الطهي من منزل مواطن بمنطقة الفعكات.

وأكدت المديرية أن مواطنًا من سكان منطقة الفعكات تقدم بشكوى ضد مجهولين قاموا بسرقة عدد كبير من الطيور غالية الثمن وعدد اثنان من أنابيب غاز الطهي من منزله.

وأوضحت أن رئيس قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي عقيد أشرف الشلطامي أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين.

وذكرت المديرية أنه تم خروج أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة للمعاينة وجمع المعلومات وعند وصولهم وردت معلومات من إحدى المصادر الموثوقة بأن هناك أشخاص قاموا ببيع طيور لإحدى محلات بيع الطيور.

وأشارت إلى أنه تم التأكد من المعلومات الواردة ومراجعة كاميرات المراقبة وأسفرت جهود التحريات عن التوصل لتحديد هوية الفاعلين ومحل سكنهم بمنطقة القوارشة وتم ضبطهم.

وأفادت أنه تم الانتقال بهم إلى القسم وبالاستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى ع.ف.م من مواليد 1996 والثاني يُدعى م.أ.ف من مواليد2002 والثالث يُدعى ع.م.ن من مواليد 2007 والرابع يُدعى ع.م.ع من مواليد 1986 واعترفوا بما نُسب إليهم من تُهم وأُحيلوا إلى النيابة العامة بتُهمة السرقة.