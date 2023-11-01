استقرار حالة الطقس على معظم مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن حالة الطقس لا تشهد تغيرا على معظم مناطق البلاد خلال هذين اليومين, وتسجل درجات الحرارة ارتفاع يوم الجمعة على مناطق الشمال الغربي مع رياح جنوبية غربية نشطة.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب، ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق.

والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة, تتحول يوم الجمعة إلى جنوبية غربية نشطة السرعة على أغلب المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30– 35)مْ وتسجل ارتفاع يوم الجمعة.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية إلي قليلة السحب على درنة وطبرق، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على ساحل درنة والمناطق المجاورة .

والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27–32)مْ, وتسجل زيادة يوم الغد على مناطق الخليج.

وفي الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تكون السماء صافية، الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة , تتحول من مساء الغد إلى جنوبية غربية على غدامس والحمادة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30– 35)مْ.

بينما في الواحات – السرير- تازربو- الكفرة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب على الجغبوب، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة, تتحول من مساء الغد إلى جنوبية غربية على جالو والجغبوب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (26-30)مْ.