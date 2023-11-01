ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8800 شهيد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 8800.

وقالت الوزارة، في بيان، إن من بين الشهداء 3648 طفلا، و2290 امرأة.. مشيرة إلى ارتفاع عدد الجرحى إلى أكثر من 21 ألفا، فضلا عن تلقي أكثر من 2000 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض، نصفهم تقريبا من الأطفال.

وأضافت الوزارة أن من بين الشهداء كذلك 132 من الكوادر الطبية.

ولا يزال الاحتلال يواصل غاراته الجوية والبرية والبحرية على قطاع غزة وسط حصار مطبق على القطاع، ومنع كامل لدخول المساعدات في ظل الاحتياجات المتزايدة للأساسيات الضرورية من أدوية ومياه صالحة للشرب وغيرها.

وكانت آخر المجازر التي يرتكبها الاحتلال إعادة قصفه لمربعات سكنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة اليوم، وأسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى حتى الآن.