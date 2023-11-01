إسرائيل: تكبدنا خسائر مؤلمة

أخبار ليبيا 24

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تكبّد الجيش الإسرائيلي خسائر مؤلمة، منذ حربه الأخيرة على غزة.

وتابع نتنياهو، في مقطع مصوَّر: نحن في حرب صعبة، وستكون حرباً طويلة، على حد تعبيره.

وفي وقتٍ سابق.. قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إن بلادهُ «تتخذ وضعاً دفاعياً على الجبهة اللبنانية» على حد قوله

وأضاف المسؤول الإسرائيلي في تصريحات صحفية: «بعد يوم واحد من القضاء على حماس ستطبق إسرائيل الدروس المستفادة» على مقاتلي حزب الله اللبناني» على حد تعبيره

وفيما سبق… استهدف حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، التجهيزات الفنية لموقع رأس الناقورة البحري الإسرائيلي.

حزب الله اللبناني، وفي بيان له أكد أنّ قواته «استهدفت الموقع بالصواريخ الموجهة وحققت فيها إصابات مباشرة، إلى جانب استهداف موقع بياض بليدا الإسرائيلي وتجهيزاته الفنية والتجسسية» بحسب بيان الحزب