وسائل إعلام : الدبيبة يستغل غريان للسيطرة على الجنوب

31 أكتوبر، 2023 11:49 ص
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أخبار ليبيا 24

أفادت تقارير اعلامية، أن دخول عادل دعاب ومهجري غريان وعودتهم إلى المدينة كان بتنسيق مع مشايخ وأعيان المدينة والتشكيلات المسلحة بها.

ولفت التقرير أنه من بين ثلاث تشكيلات مسلحة في المدينة كان هناك فصيل معارض لعودة دعاب ورفاقه.

وبحسب ليبيا برس، فأن مشايخ وأعيان غريان كانوا قد اطلعوا المنفي على اتفاق عودة دعاب ورفاقه للمدينة، في إطار المصالحة الوطنية التي يُشرف عليها الرئاسي.

وأشار التقرير الى أن الدبيبة استغل ما حدث في غريان لتنفيذ الفكرة التي اقترحها عليه الجانب الإيطالي بالسيطرة على الجنوب، فكلف القوة المشتركة بتأمين غرب وجنوب غرب البلاد.

وبحسب التقرير أنه بعد سيطرة القوة المشتركة على منطقة نسمة، الهدف القادم سيكون الشويرف ومنها إلى الحقول النفطية وسبها .

31 أكتوبر، 2023 11:49 ص
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