مواصلات الوحدة الوطنية تصدر قرارًا بصيانة طريق طبرق التميمي بأكثر من 71 مليون دينار 

أخبارليبيا 24

أصدرت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية قرارين بشأن صيانة طريق طبرق التميمي بطول 90 كيلو متر.

وأصدرت الوزارة القرار رقم 1100 لسنة 2023 لصيانة الطريق الساحلي طبرق شرقاً إلى التميمي غرباً القاطع الثاني بطول 45 كيلومتر.

وجاء في القرار بأن يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد مع شركة فيكوس للمقاولات العامة لتنفيذ المشروع.

وأصدرت الوزارة القرار رقم 1102 بصيانة طريق طبرق التميمي الساحلي طبرق شرقاً إلى التميمي غرباً القاطع الأول بطول 45 كيلومتر بقيمة إجمالية واحد وسبعون مليون وثمانية وسبعة وثمانون ألف ومائة وسبعة وأربعون دينار.