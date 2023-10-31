مصر تدين الاستهداف الإسرائيلي لمخيم جباليا وتصف باللإنساني

أخبار ليبيا 24

نددت مصر الاستهداف الإسرائيلي الذي دمر حيًا سكنيًا كاملاً في مخيم جباليا، مخلفًا أكثر من 400 قتيلٍ وجريح.

ووصفت الخارجية المصرية الاستهداف ما بـ«اللاإنساني» معتبرةً إياه انتهاكًا صارخًا للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي، بحسب البيان.

و لقي أكثر من 100 فلسطيني حتفهم بينما أصيب عشرات آخرون إثر قصف إسرائيلي على مخيم جباليا في شمال قطاع غزة.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية في غزة فإن إسرائيل دمرت «حيًا سكنيًا بالكامل وسط مخيم جباليا، وذلك عن طريق قصفه بـ6 قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات»

وأضافت الوزارة «العدد الأولي لضحايا القصف الإسرائيلي يقدر بنحو 400 قتيل وجريح، معظمهم من النساء والأطفال» بحسب الوزارة.

وفيما سبق.. تمكنتْ كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، من قصف قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية

وأوضحت الكتائب في بيانٍ أن القصف جرى «برشقة صاروخية لليوم الثاني على التوالي، كما قصفت أيضاً منطقة نتيفوت في إسرائيل برشقة صاروخية» بحسب بيانها.