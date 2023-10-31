مؤتمر إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة ينطلق غدا

أخبار ليبيا 24

ينطلق، يوم غد الأربعاء، المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة. ولازالت وفود الشركات العربية والأجنبية تصل تباعا إلى مطار بنينا الدولي بنغازي تمهيدا للمشاركة في المؤتمر.

وسيعقد المؤتمر يومي الأول والثاني من نوفمبر في مدينتي درنة وبنغازي بمشاركة دولية. ويقام المؤتمر تحت رعاية وإشراف الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

وكانت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب قد أعلنت عن تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار درنة في 10 أكتوبر قبل أن تضطر إلى تأجيله حتى مطلع نوفمبر.

وقالت إنها قامت بتقييم الأضرار ومبالغ التعويضات المقرر دفعها للضحايا، وتابعت أنها أعطت “الموافقة على إنشاء صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة”.

وأضافت، أن الباب “سيفتح أمام الشركات العالمية لتقديم أفضل التصاميم الملائمة لطبيعة وتضاريس المدينة”.

وفي سياق إطلاق المؤتمر، أطلع رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، الإثنين، على سير أعمال الأجهزة الأمنية والتنسيق المشترك بينها لتأمين المؤتمر.

جاء ذلك خلال اجتماع أمني موسع للاطلاع على سير أعمال كافة الأجهزة الأمنية، وكافة الإمكانيات التي تحتاجها من أجل تسيير أعمالها على أكمل وجه.

وضم الاجتماع، الذي عقد بمقر رئاسة جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، وكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء سليمان العبار.