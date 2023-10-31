مأساة إنسانية.. نساء غزة تجري عمليات ولادة قيصرية دون تخدير

31 أكتوبر، 2023 3:01 م
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أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن العمليات القيصرية للنساء في غزة تُجرى دون تخدير.

وقال الصندوق: “النساء الحوامل في غزة يخضعن لعمليات قيصرية قسرية دون تخدير وهو ما يشكل خطرا على حياتهن. لقد حان الوقت لوقف إطلاق النار، وضمان وصولهن إلى خدمات الأمومة السليمة”.

وفي تقرير سابق، أشار صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) إلى أنه من بين سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، هناك واحدة من كل أربع نساء وفتيات في سن الإنجاب، وهن بحاجة إلى الوصول بشكل عاجل إلى إمدادات وخدمات الصحة الإنجابية.

ويقدر الصندوق، وهو وكالة إنمائية دولية تابعة للأمم المتحدة، بدأت عملها في عام 1969 تعمل على تدعيم حق المرأة والرجل والطفل في التمتع بحياة تتسم بالصحة وبتكافؤ الفرص، أن هناك 540 ألف امرأة في سن الإنجاب تعيش في غزة، بينهن 50 ألف امرأة حامل حاليا، ومن المنتظر أن تضع نحو 5500 امرأة منهن طفلها خلال شهر نوفمبر، وقد تعاني أكثر من 840 امرأة من مضاعفات مرتبطة بالولادة.

31 أكتوبر، 2023 3:01 م
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