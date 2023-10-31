لتعاملهم مع حكومة الدبيبة..وزير الصحة في الحكومة الليبية يوقف موظفين عن العمل ويحيلهم للتحقيق 

أخبارليبيا24

أصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبدالجليل قراراً أوقف بموجبه 14 موظفاً بالوزارة عن العمل، وأحالهم للتحقيق.

وأوضح عبدالجليل أن إيقاف الموظفين بسبب عدم تقيدهم بكتاب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي يقضي بعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع الحكومة منتهية الولاية.

وأفاد وزير الصحة أن الحكومة منتهية الولاية مغتصبةٌ للسلطة، مطالباً بعدم التعامل معها بأي شكل من الأشكال.

وشدد عبدالجليل، على عدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية أو التخاطب باسمها أو تنفيذ أيٍّ من قراراتها أو التعليمات الصادرة عنها.

واعتبر وزير الصحة أن مخالفةَ هذه القرارات تعرض مرتكبها للمُساءلة القانونية، مطالباً بأن يُعمَل بهذا القرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.