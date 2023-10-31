عدد شهداء العدوان الإسرائيلي يتجاوز 8500 في غزة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد القتلى في القطاع منذ السابع من الشهر الجاري وحتى اليوم، إلى 8525.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان اليوم الثلاثاء، إن بين الضحايا 3542 طفلا، و2187 امرأة.

وفي وقت سابق، أفادت منظمة “أنقذوا الأطفال” أن حصيلة القتلى من الأطفال في قطاع غزة بلغت نسبة 40% من حصيلة القتلى الإجمالية.

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، نزوح نحو 800 ألف فلسطيني عن مناطق شمال قطاع غزة التي تشهد أعنف موجة قصف إسرائيلي.

وأعلنت الأمم المتحدة في الـ13 من أكتوبر الجاري، أن الجيش الإسرائيلي أبلغها بضرورة نقل سكان شمال قطاع غزة البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة إلى جنوب القطاع في 24 ساعة، وأنها طالبت إسرائيل بإلغاء هذا الإخطار.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ25، حيث بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع أكثر من 8 آلاف قتيل و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 315 عسكريا، وأسرت “حماس” أكثر من 240 إسرائيليا.