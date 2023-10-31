عائدات تركيا تتجاوز الـ20 مليار دولار

أخبار ليبيا 24

حققتْ عائدات تركيا السياحية خلال الربع الـ3 للعام الحاليّ 20.23 مليار دولار.

وبحسب بيانات معهد الإحصاءات التركي «تركستات» فإن هذا النمو يعدّ أعلى مستوى منذ بدء رصد البيانات عام 2003، ما يمثل ارتفاعاً بنحو 55.4% على أساس فصلي وزيادة 13.1% على أساس سنوي، بحسب الإحصائية.

وفي سياقٍ ذي صلة.. كشفت وزارة الثقافة والسياحة التركية عن زيارة 36 مليون و754 ألف سائح في أول 8 أشهر من العام الجاري

وبحسب بيان الوزارة، يعدّ هذا الرقم مرتفعًا بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيثُ تسعى تركيا لجذب أكثر من 60 مليون سائح أجنبي بنهاية العام، وزيادة العائدات إلى 56 مليار دولار، وفقًا لبيان الوزارة.

من جهةٍ أخرى.. سجل معدل التضخم في تركيا خلال شهر أغسطس المنصرم، ارتفاعًا إلى 58.9% على أساس سنوي.

وبحسب تقارير دولية، من المتوقع أن يرتفع التضخم في تركيا بأسرع وتيرة منذ يناير، وسط تسارع وتيرة أسعار المستهلكين السنوية إلى نحو 56% خلال أغسطس، مقارنة بحوالي 48% في يوليو، وفق بلومبيرغ.