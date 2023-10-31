طب الطوارئ تستخرج “25” رفات متوفي و”4″ أكياس أشلاء من مقبرة الظهر الحمر

31 أكتوبر، 2023 1:12 م
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أخبار ليبيا 24
قامت فرقة المساندة للطب الشرعي التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم بعملية استخراج مؤثرة من مقبرة الظهر الحمر، حيث تم استخراج 25 رفات متوفي و4 أكياس أشلاء، تعود لضحايا تم دفنهم خلال اليومين الأولين من الكارثة التي اجتاحت المنطقة الشرقية

وتم وضع الرفات في أكياس الجثامين بعد تأكيد العدد الإجمالي للجثامين والبدء في إجراءات إعادة تنظيم دفنهم، وتجري هذه العملية تحت إشراف ومتابعة من قبل النيابة العامة وهيئة البحث عن المفقودين.

31 أكتوبر، 2023 1:12 م
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