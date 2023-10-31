رئيس مجلس الدولة يصل إلى أنقرة في زيارة رسمية

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وصل رئيس مجلس الدولة ، محمد تكالة، مساء أمس إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية، وكان برفقته النائب الثاني عمر العبيدي ووفد مرافق.

هذا وتم استقبالهم من قبل رئيس المجلس التأسيسي لمجموعة الصداقة البرلمانية التركية الليبية، أرسان اكسو، والنائب عن مدينة سامسون، مصطفى القليب، سفير ليبيا بالجمهورية التركية، بالإضافة إلى أعضاء البعثة الدبلوماسية بالسفارة الليبية.

ومن المقرر أن يجري الرئيس والوفد المرافق له العديد من اللقاءات مع المسؤولين وصناع القرار في الجمهورية التركية خلال هذه الزيارة، بهدف تعزيز التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.