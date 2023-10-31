خلال لقائه قيادات ووجهاء من المنطقة الغربية..الأمير السنوسي يناقش جهود استعادة المملكة الليبية 

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ناقش ولي العهد الليبي الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي سبل دعم جهود استعادة الشرعية الدستورية المتمثلة في المملكة الليبية.

واستعرض السنوسي خلال استقباله قيادات ووجهاء من المنطقة الغربية، من مدن طرابلس وزليتن والجبل الغربي إحلال السلام في ليبيا.

وكان ولي العهد شدد على ضرورة الدفع الإيجابي وإنقاذ الوضع في ليبيا بعد أكثر من عقد من الاقتتال والدمار.

وأوضح في تصريحات صحفية أن إنقاذ ليبيا ليس من مصلحة الليبيين فقط، بل من مصلحة جيرانها وجميع دول المنطقة المهتمة.