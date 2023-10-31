جوائز الكرة الذهبية 2023.. ميسي يعود للتويج

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فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها “فرانس فوتبول” خلال حفل أقيم الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس.

وهذه هي المرة الثامنة التي يمنح فيها ميسي جائزة الكرة الذهبية.

وكان تتويجه بكأس العالم 2022 في قطر هو ما منحه التفوق على منافسيه النجم النروجي لمانشستر سيتي الإنكليزي إرلينغ هالاند ووصيف مونديال قطر وهدافه نجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي اللذين حلا خلفه توالياً في التصويت على الجائزة.

ومنح النجم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام الكرة الذهبية للبرغوث.

هذا ومنحت جائزة أفضل لاعب شاب إلى لاعب ريال مدريد الإنجليزي، جود بيلينغهام، كما منحت جائزة غيرد مولر لأفضل هداف لعام 2023 للنرويجي، إيرلينغ هالاند، ومنحت جائزة أفضل حارس مرمى، المتوّج بكأس العالم الأخيرة، للأرجنتيني إيميليانو مارتينيز.

وذهبت الكرة الذهبية للسيدات، إلى لاعبة برشلونة الإسبانية، آيتانا بونماتي.