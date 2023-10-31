تونس تقيل مسؤولين أمنيين كبيرين بعد فرار سجناء مُدانين بالإرهاب من أحد السجون

أخبار ليبيا 24

أقالت، تونس، اليوم الثلاثاء، رئيسي جهازي المخابرات، بعد فرار سجناء مُدانين بقضايا إرهاب من سجن قرب العاصمة.

وقالت، وزارة الداخلية التونسية، إنّه تقرّر إنهاء مهام كل من، المدير العام للمصالح المختصة والمدير المركزي للاستعلامات العامة، التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني.

وفرَّ، خمسة سجناء مُدانين، بقضايا إرهابية، من سجن تونسي فجر اليوم الثلاثاء، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية التونسية.

الوزارة، قالت، في بيان، إن السجناء “إرهابيون خطيرون للغاية”، وقد فروا من السجن المدني في المرناقية بالقرب من العاصمة تونس.

ونشرت الوزارة، أسماء وصور المحكوم عليهم الهاربين، وحثت المواطنين على الاتصال بالشرطة في حال رؤيتهم.

ومن بين الرجال الخمسة، أحمد المالكي، المعروف باسم “الصومالي”، الذي كان يقضي حكما بالسجن لمدة 24 عاما لاغتيال السياسيين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في عام 2013.

و“الصومالي” تصنفه تونس على أنه “إرهابي خطير للغاية”. أمّا رائد التواتي، أحد الفارين الآخرين، فهو متهم بذبح شرطي عام 2014 في جبال الشعانبي قرب الحدود الجزائرية.