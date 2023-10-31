تراجع صادرات النفط الخام بميناء الحريقة خلال أكتوبر بنحو مليون برميل عن سبتمبر

أخبار ليبيا 24

بلغت، صادرات ميناء الحريقة النفطي، من النفط الخام، خمسة ملايين برميل خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك بأقل من مليون برميل عن شهر سبتمبر.

وقال، مصدر مسؤول بالميناء، لأخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، إن صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق بلغت خلال شهر أكتوبر خمسة ملايين برميل أغلبها صُدّرت إلى الصين.

وفي سبتمبر الماضي، بلغت صادرات الميناء التابع لشركة الخليج العربي للنفط ستة ملايين برميل. وأفاد المصدر، بأن سبب الانخفاض راجع لعدم وجود كمية كافية بالخزانات لشحن مليون برميل أخرى.

وأكد المصدر، رسو ناقلة بالميناء مساء اليوم، لافتًا إلى أنها ستبدأ في شحن أول مليون برميل في نوفمبر.

وميناء الحريقة هو أحد الموانئ النفطية الرئيسة في ليبيا، حيث يصل النفط الخام إلى الميناء عبر حقلي مسلة والسرير.