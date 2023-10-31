القسّام تدمر نقاط إسرائيلية.. والأخيرة تعترف «كان الثمن باهضًا»

أخبار ليبيا 24

دمّرت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، أهدافاً بحرية إسرائيلية على ساحل غزة.

من جهةٍ أخرى.. أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن الجيش الإسرائيلي «يحقق إنجازات كبيرة»، ولكنه «يدفع ثمناً باهظاً».

و أضاف الوزير في تصريحاتٍ صحفية: «للأسف، في الحرب أيضاً هناك ثمن، والثمن في اليوم الأخير كان باهظاً جداً» على حد تعبيره.

وفي وقتٍ سابق.. تمكنتْ كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، من قصف قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية

وأوضحت الكتائب في بيانٍ أن القصف جرى «برشقة صاروخية لليوم الثاني على التوالي، كما قصفت أيضاً منطقة نتيفوت في إسرائيل برشقة صاروخية» بحسب بيانها.

وكانت الكتائب أمس الأحد قد نفذت «عملية إنزال خلف الخطوط الإسرائيلية»، وفقًا للكتائب.

وبحسب بيان كتائب المقاومة: «بدأ الحدث بعملية إنزال خلف الخطوط غرب (إيرز)، نفّذتها كتائب القسام، حيث اخترق المقاومون الحدود وأطلقوا صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات إسرائيلية» وفق البيان.