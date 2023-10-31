الدبيبة يصدر تعليماته بصرف المنح المعتمدة لدعم النازحين من بلدية درنة والبلديات المنكوبة 

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أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعليماته بصرف المنح المعتمدة لدعم النازحين من بلدية درنة والبلديات المنكوبة.

وشدد الدبيبة خلال لقائه وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني ودعم الأسر المتضررة داخل تلك البلديات.

وأكد على وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع فريق الاستجابة والطوارئ الحكومي، للبدء بصرف المنح المعتمدة سواء أكانت للنازحين كبدل الإيجار وبدل المعيشة أم لدعم الأسر المتضررة بالبلديات المنكوبة، وضرورة معالجة أوضاعهم بشكل منتظم ومستمر.

ووجه رئيس الحكومة بضرورة دعم صندوق التضامن الاجتماعي الأسر المتضررة والنازحة من خلال المهام المناطة به.

وتابع الدبيبة مع الكيلاني، الإجراءات الوزارية لدعم النازحين من بلدية درنة والبلديات المنكوبة.

وقدمت الكيلاني شرحاً تفصيلياً حول دور الوزارة في المناطق المتضررة، الذي انطلق بتقديم الدعم المباشر عبر صندوق التضامن الاجتماعي ومكاتب الشؤون الاجتماعية بالمناطق.

وتستمر مكاتب الوزارة في عملها بحصر كافة العائلات النازحة في كل البلديات، واحتياجات الأسر المتضررة منازلها جراء الفيضانات، للتمكن من إنشاء قاعدة بيانات يمكن العمل بها.