الحويج يبحث إعادة افتتاح القنصلية الروسية في بنغازي

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من النواب “عبد الهادي الحويج “ صباح الثلاثاء ، سفير دولة روسيا الاتحادية أيدأر أغانين والوفد المرافق له.

وتناول الاجتماع سُبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها لمصلحة الشعبيين الصديقين، إلى جانب أهمية إعادة افتتاح القنصلية الروسية في مدينة بنغازي.

كما تم أيضاً تناول إمكانية إقامة الأنشطة التي تُعزز العمل المشترك في البلدين الصديقين، والمشاركة في الحدث الدولي حول بنغازي عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي للعام 2023 م وغيرها من البرامج المشتركة.