الأرصاد الجوية : طقس معتدل ورياح نشطة على أغلب مناطق غرب ليبيا

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، حالة الطقس السائدة والمتوقعة في ليبيا بداية من هذا اليوم الثلاثاء وخلال اليومين القادمين.

حيث يستمر تأثير الكتلة الهوائية الساخنة على معظم مناطق غرب ليبيا، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 درجة و35 درجة مئوية.

وتصاحب هذه الأجواء برياح نشطة نسبياً، مما يمكن أن يتسبب في إثارة الأتربة والغبار في بعض المناطق. ويتوقع تراجع درجات الحرارة في هذه المناطق مساء هذا اليوم واستقرار الطقس في باقي المناطق .

ومن المتوقع أن يظهر الضباب هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد على بعض المناطق الساحلية وبعض مرتفعات الجبل الأخضر.