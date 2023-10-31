استخراج 66 جثة في درنة

31 أكتوبر، 2023 8:17 م
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اعلنت فرق تابعة للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، استخراجها لعدد 66 جثة من مقبرة الظهر الحمر في مدينة درنة، بناءً على تكليف مكتب النائب العام.

وقامت الفرق المختصة للهيئة بأخذ عينات مرجعية من 60 جثة، إلى جانب دفن 65 جثة في مقبرة شهداء إعصار“دانيال” بمقبرة الفتايح، بعد اكتمال الإجراءات القانونية والجوانب الشرعية لها.

وكانت فرقة المساندة للطب الشرعي، والتابعة لمركز طب الطوارئ والدعم، قد استخرجت (25) رفاتا لمتوف، و 4 أكياس لأشلاء بشرية، من مقبرة “الظهر الحمر”، تعود لضحايا تم دفنهم خلال الأيام الأولى من الكارثة التياجتاحت المنطقة الشرقية.

31 أكتوبر، 2023 8:17 م
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