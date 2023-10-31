إنفاذ القانون تزيل التوصيلات العشوائية من مسارات نقل المياه بخط تشغيل النهر الصناعي المغذية طرابلس 

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أكدت إدارة إنفاذ القانون مواصلتها إزالة التوصيلات العشوائية من مسارات نقل المياه بخط تشغيل النهر الصناعي الرئيسي المغذي لمدينة طرابلس.

وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء تم رفقة جهاز الشرطة الزراعية ومهندسي فريق التشغيل بجهاز النهر لليوم الثاني على التوالي.

وأشارت الإدارة إلى أنه تمت مراجعة وحصر المباني والأسوار المخالفة الواقعة على حرم خط التشغيل، داخل مناطق” عين زارة , خلة عون.

وتجرى هذه الأعمال تنفيذاً لتعليمات مكتب السيد النائب العام بشأن الاعتداءات واعمال البناء والتوصيلات الغير الشرعية الحاصلة على الخط.