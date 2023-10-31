إسرائيل تدمر حيًا سكنيًا كاملاً في غزة

أخبار ليبيا 24

لقي أكثر من 100 فلسطيني حتفهم بينما أصيب عشرات آخرون إثر قصف إسرائيلي على مخيم جباليا في شمال قطاع غزة.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية في غزة فإن إسرائيل دمرت «حيًا سكنيًا بالكامل وسط مخيم جباليا، وذلك عن طريق قصفه بـ6 قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات»

وأضافت الوزارة «العدد الأولي لضحايا القصف الإسرائيلي يقدر بنحو 400 قتيل وجريح، معظمهم من النساء والأطفال» بحسب الوزارة.

وفيما سبق.. تمكنتْ كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، من قصف قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية

وأوضحت الكتائب في بيانٍ أن القصف جرى «برشقة صاروخية لليوم الثاني على التوالي، كما قصفت أيضاً منطقة نتيفوت في إسرائيل برشقة صاروخية» بحسب بيانها.

وكانت الكتائب أمس الأحد قد نفذت «عملية إنزال خلف الخطوط الإسرائيلية»، وفقًا للكتائب.

وبحسب بيان كتائب المقاومة: «بدأ الحدث بعملية إنزال خلف الخطوط غرب (إيرز)، نفّذتها كتائب القسام، حيث اخترق المقاومون الحدود وأطلقوا صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات إسرائيلية» وفق البيان.

وتابعت الكتائب في ذات البيان: «مقاتليها أجهزوا على عدد من الجنود داخل الآليات المستهدَفة».