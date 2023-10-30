وزير العمل يناقش اجراءات دخول العمالة الوافدة

ناقش وزير العمل والتأهيل علي العابد بحكومة الوحدة مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب يوسف مراد، إجراءات دخول العمالة الوافدة وفق إجراءات منصة “وافد” الرقمية.

وأكد العابد ضرورة التنسيق مع المصلحة لضمان عدم وقوع استغلال للعمالة ومكافحة الاتجار بالبشر.

من جهته، ثمّن رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب الإجراءات المتخذة من الوزارة بمنح أذونات الاستخدام، وحملات التفتيش لتنظيم سوق العمل، مؤكدا دعم المصلحة عبر إدارة مباحث الجوازات لضبطالمخالفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات.