نفقات الدولة في ليبيا خلال أحد عشر عاما

أخبار ليبيا 24

كشف تقرير لديوان المحاسبة الليبي، أن إجمالي نفقات الدولة في ليبيا، بلغت خلال أحد عشر عاما، نحو 656 مليار دينار ليبي.

وغطى التقرير نفقات ليبيا خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2022، حيث أوضح أن نفقات العام 2012 بلغت نحو 49 مليار دينار ليبي، فيما بلغت بالعام 2013 65 مليارا.

وبيّن التقرير، أن نفقات ليبيا في العام 2014 بلغت 44 مليارا، وفي 2015 بلغت 36 مليارا، وفي 2016 بلغت 30 مليارا.

كما أظهر التقرير، أن الإنفاق خلال العام 2017 بلغ نحو 32 مليارًا بزيادة مليارين عن العام السابق، وبيّن أيضا أن النفقات بلغت في 2018 نحو 41 مليارا.

وكشف التقرير، أن نفقات العام 2019 بلغت 74 مليار وفي 2020 بلغت 39 مليار، و2021 بلغت نحو 102 مليارا، وفي 2022 بلغت نحو 171 مليارا.