مواعيد الجولة الثانية من مباريات الدوري الليبي الممتاز

أعلنت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عبر صفحتها في فيسبوك، مواعيد مباريات الأسبوع الثاني لمرحلة ذهاب بمسابقة الدوري الممتاز رقم (49) لموسم 2023-2024 للمجموعتين.

هذا و تنطلق المنافسات في المجموعة الثانية، بعد غد الأربعاء، الأول من نوفمبر 2023 بلقاء الملعب الليبي مع الاتحاد المصراتي على ملعب النهر، في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت ليبيا.

وفي نفس التوقيت، تجرى الخميس الثاني من نوفمبر ثلاث مواجهات، الأولمبي مع الأهلي طرابلس على ملعب الزاوية، والسويحلي يلتقي مع أساريا على ملعب الشموع، والاتحاد يواجه الخمس على ملعب الجميل، على أنتختتم منافسات المجموعة الجمعة بمواجهة البشائر مع المدينة على ملعب الشموع.

وتبدأ مباريات المجموعة الأولى الجمعة 3 نوفمبر بمواجهة التحدي مع الأنوار على ملعب شهداء بنينا في تمامالساعة الثالثة، وفي نفس اليوم يلتقي الهلال مع المروج على نفس الملعب، لكن في تمام الساعة السابعة مساء.

ويشهد يوم السبت 4 نوفمبر مواجهتين، الأولى تجمع الأخضر مع الصداقة على ملعب شيخ الشهداء في تمامالساعة الثالثة، والنصر مع الصقور على ملعب شهداء بنينا في تمام السابعة.

وتختتم مباريات المجموعة الأولى الأحد 5 نوفمبر بمواجهة الأهلي بنغازي مع التعاون على ملعب شهداء بنينا في تمام الساعة السابعة مساء.