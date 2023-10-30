مع اتساع الصراع.. مستشار ترامب يحذر من اختفاء إسرائيل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حذر مستشار ترامب السابق والعقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور من اختفاء إسرائيل حال اندلاع حرب إقليمية في المنطقة.

جاء ذلك في حديثه إلى قناة Redacted على موقع “يوتيوب”، حيث تابع: “إننا نقوم الآن بتصعيد الوضع في جميع المجالات التي نعتقد فيها أن التصعيد فعّال.. لقد جرّبنا ذلك في أوكرانيا، وأدى كل ذلك إلى تفاقم الوضع وتدهوره، لتصبح الآن أوكرانيا في حالة خراب. خوفي الأكبر هو أنه إذا اندلعت حرب إقليمية، فلن تبقى هناك إسرائيل في النهاية”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن توسيع عمليته البرية في قطاع غزة، ما أسفر حتى الآن عن وقوع أكثر من 8 آلاف شهيد وآلاف الجرحى والمفقودين الفلسطينيين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف، وتحتجز “حماس” أكثر من 200 أسير.