محمد صلاح في الترتيب الحادي عشر في جائزة الكرة الذهبية

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احتل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، المركز الـ11 في ترتيب أفضل اللاعبين في العالم لعام 2023.

وجاء ذلك خلال حفل الكرة الذهبية “بالون دور” التي تقدمها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، حيث يقام الحفل لجائزة 2023، مساء اليوم الإثنين، على مسرح شاتلييه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكشفت مجلة “فرانس فوتبول” عن مراكز اللاعبين الـ30 المرشحين للفوز بها في العام الحالي، وسط غياب محمد صلاح عن قائمة أفضل 10.

وهذا أسوأ مركز في تاريخ النجم المصري منذ ظهوره لأول مرة في قائمة المرشحين للفوز بالجائزة، وتحديدا عام 2018 بعد أول موسم له مع ليفربول.

وحصل صلاح على المركز السادس في نسخة 2018، ثم تقدم إلى المركز الخامس عام 2019 بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يتراجع للمركز السابع في نسخة 2021. ثم عاد مجددا للمركز الخامس في العام الماضي 2022، قبل أن يأتي العام الحالي في المركز الحادي عشر.

وعلق نادي ليفربول الإنجليزي على ترتيب نجمه المصري، في قائمة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وكتب النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “محمد صلاح يأتي في المركز الـ11 بترتيب الكرة الذهبية”. وأرفق التعليق برمز تصفيق.