مجلس الأمن يُمدّد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين، قرارًا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام واحد حتى31 أكتوبر 2024.

وحث قرار مجلس الأمن رقم (2702)، بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، على حل القضايا الخلافية السياسية العالقة المتعلقة بالانتخابات في أقربوقت ممكن.

ودعا القرار المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، إلى المشاركة مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باثيلي، في مفاوضات لإجراء انتخابات حرةونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد.

وأكد القرار أنه “لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا، ويدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف أو أي أعمال أخرى، من شأنها تصعيد التوترات وتفاقم الصراعات وتعريض المدنيين للخطر، وتقويض العمليةالسياسية أو وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر 2020“.

ودعا جميع الأطراف إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، وحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة علىاحترام ودعم تنفيذه الكامل، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منليبيا دون مزيد من التأخير.