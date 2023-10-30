قبل ساعات من الإعلان الرسمي.. تسريب اسم الفائز بالكرة الذهبية لعام 2023
أخبار ليبيا 24 – متابعات
كشف خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، أن كل المؤشرات تؤكد أن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيحصل على الكرة الذهبية الثامنة في مسيرته مساء اليوم الاثنين.
ومن المنتظر أن يعلن عن اسم الفائز بالجائزة الفردية المرموقة التي تقدمها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية المتخصصة، في حفل سيقام مساء اليوم الاثنين في مسرح “دو شاتليه” بالعاصمة الفرنسية باريس.
وقبل ساعات من الإعلان الرسمي، نشر رومانو صورة معدلة بـ”الفوتوشوب” لميسي وهو يضع قدمه على الكرة الذهبية، وكتب “سيتم الإعلان عن فوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية الليلة.. سيتوج بالكرة الذهبية رقم 8 في مسيرته كما هو متوقع”.
وأضاف: “الحفل في باريس، كل شيء جاهز لذلك (لتتويج ميسي)”.
ويعد ميسي، الذي غادر باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي إلى إنتر ميامي الأمريكي، المرشح الأوفر حظا للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام للمرة الثامنة (رقم قياسي)، بعد أن قاد الأرجنتين إلى التتويج بكأس العالم العام الماضي في مونديال قطر.
ويعتبر المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند منافس ميسي الرئيس على الجائزة بعد تسجيله 52 هدفا في 53 مباراة في مختلف المسابقات ليساهم بشكل كبير في إحراز فريقه مانشستر سيتي ثلاثية نادرة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس إنجلترا الموسم الماضي.