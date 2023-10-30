طب الطوارئ يستخرج رفات 50 شخاصا من قبرة الظهر الحمر لجمع عينات الحمض النووي

أخبار ليبيا 24

قال المتحدث باسم طب الطوارئ والدعم، مالك مرسيط، إن الفرقة المساندة التابعة للمركز استخرجت 50 رفات لمتوفين من مقبرة الظهر الحمر لأخذ عينات DNA وإعادة دفنها.

وأوضح مرسيط لأخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، أنه بتكليف من النائب العام تم استخراج 50 رفاتا تعود لضحايا الفيضانات والسيول وتم دفنها في مقابر جماعية خلال اليومين الأولين من الكارثة التي اجتاحت المنطقة الشرقية بدون أخذ عينات منهم، ما يسبب صعوبة في التعرف عليهم من قبل ذويهم.

وأضاف مرسيط، أن الفرق تستخرج الرفات وتضعها في أكياس الجثامين وتأكد على العدد الكلي، ومن ثم يتم نقل الرفات إلى فرقة الطب الشرعي لأخذ العينات منها وإحالتها إلى إدارة المختبرات لإتمام عملية المطابقة مع العينات المرجعية لأهالي المفقودين، ثم يعاد دفنها بصورة شرعية.

وأشار مرسيط إلى أنه تم انتشال 8 جثامين و كيسين اثنين من الأشلاء البشرية من شرقي وادي ام البركات، أمس الأحد، بالتعاون مع كتيبة 128 وكتيبة التوحيد والقوات الخاصة البحرية (الضفادع البشرية)، وجرى نقلها لمستشفى الوحدة الجراحي لإتمام إجراءات الدفن، مؤكداً أن العمل مستمر لمساعدة أهلنا في المنطقة الشرقية بالمناطق المنكوبة.