ضحايا السيول في درنة.. استخراج 262 جثة مجهولة الهوية لأخذ عينات الحمض النووي

أخبار ليبيا 24

أعلن المتحدث باسم الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبد العزيز الجعفري عن استخراج 262 جثة مجهولة الهوية من مقبرة الظهر الحمر لسحب عينات DNA وإعادة دفنها.

وقال الجعفري لأخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، أنه بتكليف من مكتب النائب العام قامت الفرق المختصة لإدارة البحث عن الرفات من خلال استمرار أعمالها المتواصلة من استخراج عدد (262) جثة من مقبرة الظهر الحمر من ضحايا السيول والفيضانات بمدينة درنة المنكوبة، والتي دفنت خلال أول يومين بدون ترقيم.

وأوضح الجعفري، أن الهيئة دفنت 219 جثة في مقبرة شهداء إعصار “دانيال” بمقبرة الفتايح بمدينة درنة بعد اتمام الإجراءات القانونية والجوانب والشرعية لها، مشيراً إلى أنه تم سحب 657 عينة عظام من عظام الجثث المتواجدة بالمشرحة التي تم استخراجها بوقت سابق.

وأضاف الجعفري، أن فرق إدارة قيد الأهالي بالهيئة فتحت 826 ملف لأهالي المفقودين، وعدد العينـات المرجعية 644 عينة حمض نووي، وسيتم إحالتها الى مختبرات الهيئة لتحليلها وراثياً ووضعها في قاعدة بيانات الخاصة بالهيئة.