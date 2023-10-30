شرطة سيدي خليفة تضبط عصابة تمتهن اختطاف العمالة البنغلاديشية 

أخبارليبيا24

أكدت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة سيدي خليفة داهم وكراً تمارس فيه عمليات اختطاف العمالة من الجنسية البنغلاديشية.

وأوضحت المديرية أن المركز تمكن من إلقاء القبض على 4 أشخاص تورطوا في عمليات الخطف.

وأفادت أن معلومات ورجت لدى أعضاء التحريات أثناء تجوالهم داخل الاختصاص وبرفقتهم الدوريات المُساندة عن وكر يُحتجز به أكثر من 50 شخصاً من العمالة الوافدة من الجنسية البنغلاديشية.

وذكرت المديرية أن التحريات كشفت أن الأشخاص الذين قاموا باحتجاز العمالة الوافدة يطالبون بفدية مبالغ مالية وابتزاز ذوي الأشخاص المطلوبين مقابل إطلاق سراحهم.

ولفتت إلى أن أعضاء التحريات انتقلوا إلى الوكر وتمت مداهمته والقبض على أربعة أشخاص من الذين تورطوا بخطف واحتجاز العمالة الوافدة وتحرير أكثر من 40 شخص من الجنسية البنغلاديشية وتم الانتقال بهم إلى المركز.

وبينت أنه بالاستدلال مع الخاطفين الأربعة أفادو بقيامهم باستدراج العمالة الوافدة ومن ثم احتجازهم وطلب مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.

وكشفت المديرية أن المتهمين أفادوا أيضا أن لديهم شريك ليبي الجنسية لاذ بالفرار عند قدوم دوريات المركز.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص ولازال البحث مُستمراً عن شريكهم الليبي الجنسية.