دراسة حول أكثر المناطق تضرراً من فيضانات شرق ليبيا

كشفت دراسة نشرها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة حول المدن والمناطق الأكثر تضرراً من الفيضانات التياجتاحت شرق ليبيا والتي حددتها الدراسة بمدن (درنة وبنغازي والمرج والبيضاء وشحات وسوسة ومنطقةالتميمي) .

وقالت الدراسة أن عدد المباني التي تعرضت للتدمير في تلك المدن والمناطق قد بلغت حوالي عشرة آلاف مبنى خلفت حوالي (25) مليون طن من الحطام وأن أكثر من 250 كيلومتراً من الطرق التي تربط المدن والمناطقببعضها قد تعرضت للتلف.

وأشارت الدراسة أن (870) مبنى في مدينة درنة ،التي تعاني من إهمال طيلة سنوات ؛ قد تحولت لانقاضو(3100) مبنى تعرض لأضرار جسيمة، فيما بلغ عدد المباني المدمرة في مدينة البيضاء (125) مبنى وتعرض(130) لأضرار متفاوتة.

أما في مدينة سوسة التي تتحمل ثقل كبير من كارثة الفيضانات فقد تضرر (80) % من مباني المدينة مخلفةوراءها حوالي خمسة ملايين من الركام والحطام فيما تتحمل المرج وشحات والتميمي أنماطاً أخرى من الاضرارالناجمة عن السيول والفيضانات.