خلال لقائه المبعوث الفرنسي.. المستشار صالح يؤكد على ضرورة تشكيل حكومة واحدة

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، على الضرورة الملحة لتشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا مهمتها الرئيسية إجراء الانتخابات العامة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الإثنين، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لليبيا، بول سولير، رفقة السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج والوفد المرافق لهما، حسب بيان المتحدث باسم المجلس، عبدالله بليحق.

ودعا المستشار صالح إلى توفير الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوفاء بالانتخابات كاستحقاق وطني.

وتناول اللقاء أيضا مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، والقوانين الانتخابية المنجزة من لجنة “6+6”.