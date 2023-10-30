خلال لقائه المبعوث الفرنسي.. المستشار صالح يؤكد على ضرورة تشكيل حكومة واحدة

30 أكتوبر، 2023 3:26 م
5

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، على الضرورة الملحة لتشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا مهمتها الرئيسية إجراء الانتخابات العامة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الإثنين، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لليبيا، بول سولير، رفقة السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج والوفد المرافق لهما، حسب بيان المتحدث باسم المجلس، عبدالله بليحق.

ودعا المستشار صالح إلى توفير الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوفاء بالانتخابات كاستحقاق وطني.

وتناول اللقاء أيضا مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، والقوانين الانتخابية المنجزة من لجنة “6+6”.

30 أكتوبر، 2023 3:26 م
5

المزيد من الأخبار

استطلاع | غالبية الآراء تؤكد فشل اتحاد الكرة وعجزه  

30 أكتوبر، 2023 4:35 م

حماد يطلع على سير أعمال الأجهزة الأمنية وتنسيقها لتأمين المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة

30 أكتوبر، 2023 3:42 م

تركيا تؤكد استعدادها للمشاركة في إعمار درنة

30 أكتوبر، 2023 3:16 م

ضحايا السيول في درنة.. استخراج 262 جثة مجهولة الهوية لأخذ عينات الحمض النووي

30 أكتوبر، 2023 3:06 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى