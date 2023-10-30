حماد يطلع على سير أعمال الأجهزة الأمنية وتنسيقها لتأمين المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة

أخبار ليبيا 24

أطلع رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، اليوم الإثنين، على سير أعمال الأجهزة الأمنية والتنسيق المشترك بينها لتأمين المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة.

جاء ذلك خلال اجتماع أمني موسع للاطلاع على سير أعمال كافة الأجهزة الأمنية، وكافة الامكانيات التي تحتاجها من أجل تسيير أعمالها على أكمل وجه.

وضم الاجتماع، الذي عقد بمقر رئاسة جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، وكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء سليمان العبار.