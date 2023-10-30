 حزب الله اللبناني يستهدف مواقع إسرائيلية ويحقق إصابات مباشرة

أخبار ليبيا 24

استهدف حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، التجهيزات الفنية لموقع رأس الناقورة البحري الإسرائيلي.

حزب الله اللبناني، وفي بيان له أكد أنّ قواته «استهدفت الموقع بالصواريخ الموجهة وحققت فيها إصابات مباشرة، إلى جانب استهداف موقع بياض بليدا الإسرائيلي وتجهيزاته الفنية والتجسسية» بحسب بيان الحزب.

وفي سياقٍ ذي صلة.. نفذت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس «عملية إنزال خلف الخطوط الإسرائيلية»، وفقًا للكتائب.

وبحسب بيان كتائب المقاومة: «بدأ الحدث بعملية إنزال خلف الخطوط غرب (إيرز)، نفّذتها كتائب القسام، حيث اخترق المقاومون الحدود وأطلقوا صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات إسرائيلية» وفق البيان.

وتابعت الكتائب في ذات البيان: «مقاتليها أجهزوا على عدد من الجنود داخل الآليات المستهدَفة».