تركيا تؤكد استعدادها للمشاركة في إعمار درنة

أخبار ليبيا 24

أكد نائب وزير الخارجية التركي، أحمد يلدز، استعداد شركات بلاده للمشاركة في إعادة إعمار درنة، مشيرا إلى أهمية العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أمس الأحد، بحضور سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، ونائب المدير العام بوزارة الخارجية حسين برباروس ديشلي، والمستشار بوزارة الخارجية البير اكتاس، ومحمد بياتلي السكرتير الثالث، وفق بيان المصرف، اليوم الإثنين.

وتحدث الكبير عن دور المصرف في المحافظة على استدامة الدولة وتفعيل دور القطاع الخاص وتحريك عجلة الاقتصاد خاصة في هذه المرحلة المهمة.

والأحد، أكد يلدز خلال اجتماعه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رغبة أنقرة في المساهمة بإعادة إعمار المناطق المنكوبة والمتضررة جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت المنطقة الشرقية في سبتمبر الماضي.

ومن المقرر أن يزور يلدز مدينة بنغازي، حيث يناقش مع مسؤولين هناك تداعيات كارثة العاصفة “دانيال”، حسبما جاء في بيان سابق لوزارة الخارجية التركية.