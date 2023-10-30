النفط يهبط بأكثر من ثلاث دولارات مع تراجع المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط، أكثر من ثلاثة بالمئة، اليوم الإثنين، مع انحسار المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى تعطيل الإمدادات من المنطقة ومع تزايد حذر المستثمرين قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت عند 87.45 دولار للبرميل، بانخفاض 3.03 دولار، أو 3.35 بالمئة، في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 82.31 دولار للبرميل، بانخفاض 3.23 دولار، أو 3.78 بالمئة.

وقفز سعر النفط الخام ثلاثة بالمئة، يوم الجمعة، بعد أن كثفت إسرائيل توغلاتها البرية في قطاع غزة. وأثار ذلك مخاوف من احتمال اتساع نطاق الصراع في منطقة تنتج ثلث إنتاج النفط العالمي. ومع ذلك، قال المحللون، وفقا لرويترز، إن هذا القلق بدأ يتلاشى اليوم الإثنين.

من جانب آخر، ستعلن الصين عن مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمات، لشهر أكتوبر هذا الأسبوع. ويتطلع المستثمرون إلى المزيد من الدلائل على استقرار اقتصاد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وقال البنك الدولي، اليوم الإثنين، إنه يتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط العالمية 90 دولارًا للبرميل في الربع الرابع و81 دولارًا في عام 2023. ويؤدي تباطؤ النمو إلى تراجع الطلب، لكنه حذر من أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.