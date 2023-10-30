المقريف يفتتح ندوة التراث المعماري التقليدي والصحراوي في ليبيا

افتتح رئيس اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم و وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة موسى المقريفاليوم الإثنين، فعاليات ندوة التُّراث المعماري التَّقليدي والصحراوي في ليبيا، والتي تُنظمها منظمة العالم الإسلامي للتَّربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) بالتَّعاون مع اللجنة الوطنية الليبية للتَّربية والثقافة والعلوم وجامعة الجفارة.

وحضر اِفتتاح النَّدوة وكيل الوزارة لِشؤون المراقبات مُحسن الكبيّر، وَعميد جامعة الجفارة الفيتوري ضوء، وأعضاءلجنة التَّعليم بِمجلس النواب، وأساتِذة وعُمداء الكليات بِجامعة الجفارة، ومديري الإدارات باللجنة الوطنية للتَّربية والثقافة والعلوم.

يذكر الندوة التي تقام على مدار يومَين بِجامعة الجفارة، تعقد خلالها مُحاضرات يُلقيها عَددٍ من أساتِذة الجامعاتالليبية والعربية، وتتناول في يومها الأول موضوعات الخصائص المعمارية والإنشائية لِلعمارة المحلية التَّقليدية.