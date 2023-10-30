الدفاع الروسية تعلن إسقاط 8 صواريخ مجنحة فوق “القرم”

30 أكتوبر، 2023 3:45 م
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أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 8 صواريخ Storm Shadow بريطانية مجنحة أطلقتها قوات كييف على أهداف في شبه جزيرة القرم الروسية.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: “أحبطت الدفاعات الروسية في حوالي الساعة 13.00 بتوقيت موسكو، محاولة جديدة من نظام كييف حيث أطلقت ثمانية صواريخ مجنحة من نوع Storm Shadow بريطانية على أهداف في شبه جزيرة القرم، أسقطتها الدفاعات الروسية”.

وأسقطت الدفاعات الروسية ليلة السبت الماضي 36 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود والجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة القرم.

30 أكتوبر، 2023 3:45 م
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