الدبيبة يأذن بفتح القنصلية التركية في بنغازي

أخبار ليبيا 24

أعطى رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، الإذن بفتح القنصلية التركية في بنغازي للشروع في تنفيذ الإجراءات الفنية والإدارية لانطلاق عملها.

والتقى الدبيبة، اليوم في طرابلس، مع نائب وزير الخارجية التركية، أحمد يلدز، والسفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز.

وناقش الجانبان، عدد من الإجراءات المتفق عليها خلال زيارة الدبيبة إلى تركيا، وأهمها إعفاء مواطني البلدين من التأشيرات، وتسهيل إجراءات إقامة الليبيين في تركيا من طلبة ومرضى ورجال أعمال، وعودة الخطوط التركية للعمل في ليبيا.

وبحث الاجتماع سبل التنسيق في ملف إعادة إعمار درنة، حيث أكد نائب وزير الخارجية التركي جاهزية شركات بلاده للتعاون بالخصوص.