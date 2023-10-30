استطلاع | غالبية الآراء تؤكد فشل اتحاد الكرة وعجزه  

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

رغم منعه في وقت سابق حضور الجمهور لمباريات الدوري الليبي الممتاز، أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم، أمس الأحد، بيانا توضيحيا حول حضور الجمهور مباريات المسابقات الرسمية، قال فيه: “تابع الاتحاد الموسم الرياضي الجديد، وإدراكاً منا أن لعبة كرة القدم تلعب من أجل الجمهور، لأنه محور أساسي تدور حوله كرة القدم، فقد قرر مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، في اجتماعه قبل انطلاق مسابقة الموسم الرياضي 2023-2024، بإقامة مباريات مسابقات هذا الموسم بحضور الجمهور”.

وأضاف البيان الصادر عن اتحاد الكرة: “تواصلنا وعقدنا عدة اجتماعات مع الأجهزة الأمنية المختصة، لوضع الترتيبات الأمنية والتنظيمية اللازمة لتنظيم عملية دخول الجمهور الملاعب كرة القدم، وفق الآلية التي تضعها هذه الجهات الأمنية المتخصصة. وقد وصلت هذه الترتيبات إلى مراحلها النهائية، إلا أنه فوجئنا بإدخال الجمهور الرياضي بعض الملاعب من بعض الجهات قبل إتمام الترتيبات الأمنية النهائية”.

وتابع: “واستشعارا منا بأهمية أمن وسلامة اللاعبين والمسيرين ومسؤولي المباريات والجمهور، وأن تجرى مباريات المسابقة في إطار الأمن والسلامة الرياضية، فإننا لا نمانع في دخول الجمهور مدرجات الملاعب، لحضور المباريات ومساندة فرقها، وأن تتحمل الجهات الأمنية المختصة مسؤولياتها، حيث أناط لها القانون مسؤلية تأمين مثل هذه الأحداث، والاتحاد الليبي لكرة القدم هو جهة تنظيمية إشرافية على المسابقات، ولا علاقة له بأي إجراءات تتخذ بدخول الجمهور دون آلية وخطة أمنية واضحة المعالم للأندية والاتحاد، ومتفق عليها مسبقا مع كل الأطراف المعنية”.

واختتم البيان: “في الوقت الذي نسمح فيه للجماهير الرياضية بحضور مباريات فرقها، فإننا سنطبق اللوائح المعمول بها على الأندية الرياضية التي يخرج جمهورها عن التشجيع الرياضي السليم، وسنضطر إلي حرمان جمهور أي فريق يخرج عن الروح الرياضية والتنافس الرياضي الشريف”.

ويأتي بيان اتحاد كرة القدم الليبي، رغم منعه في وقت سابق حضور الجمهور لمباريات الدوري الليبي الممتاز.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: “برأيك هل حضور الجمهور الرياضي لمباريات الدوري رغم منع اتحاد كرة القدم حضوره يؤكد فشل الاتحاد وعجزه؟”.

الرأي العام

أكدت غالبة الآراء أن حضور الجمهور الرياضي لمباريات الدوري رغم منع اتحاد كرة القدم حضوره يؤكد فشل الاتحاد وعجزه.

يقول المشارك، خالد معمر البريكي: “بكل تأكيد يؤكد فشل اتحاد الكرة وضعفه ويتأكد ذلك من خلال المسرحية الهزلية التي حدثت في نهاية الموسم الماضي والتي كان يرعاها عراب كرة القدم في ليبيا عبدالحكيم الشلماني”، وفق تعبيره.

أما المشارك، عزيز قوم، قال: “إذا كان اللاعبين هم النصف الأول في لعبة كرة القدم فإن الجمهور هو النصف الآخر”.

وقال المشارك، Shafei R Shafei: “ما شاء الله.. الجمهور حضر واللاعبين لعبوا والحكم العادل طبق القانون بالتصفير.. الطيارات و الصواريخ و القنابل يصفرن فوق رؤوس ضحايا غزة ومهما صفر الحكم العادل فلن تصل أبعد من ضربة كرة لا تنفجر”، وفق تعبيره.

أما المشارك، عبدالمنعم فكرون، قال: “نعم بكل تأكيد يوكد فشل الاتحاد الكرة القدم”، وفق تعبيره.

وقال المشارك، مفتاح محفوظ الجبالي الجبالي: “هل من المعقول ان تمنع الناس من الاستمتاع بأكل الفاكهة؟. الجمهور فاكهة كرة القدم”، وفق تعبيره.

أما المشارك، فرج الأوجلي، قال متسائلا عن سبب منع الجماهير الرياضية: “ما سبب منع أتحاد الكرة الفاشل دخول الجمهور”.