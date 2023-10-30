ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 8300 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال والشيوخ

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري إلى 8306 قتلى.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن من بين القتلى 3457 طفلا و2136 امرأة، لافتا إلى أن عدد الجرحى تجاوز الـ21 ألف شخص.

وأضاف المتحدث أن القوات الإسرائيلية عمدت إلى شل حركة سيارات الإسعاف حتى لا تتمكن من القيام بواجبها في إنقاذ المرضى والجرحى، مطالبا جميع الجهات الدولية بتفعيل القانون الدولي لحماية المنشآت الطبية.

وناشد المتحدث سكان القطاع بالتوجه للمشافي للتبرع بالدم بسبب عدم توفر كميات كافية منه لإنقاذ الجرحى، مؤكدا خروج 25 مشفى في القطاع عن الخدمة إلى جانب 25 سيارة إسعاف.

كما ناشد مصر بفتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات الطبية وخروج الجرحى.

من جانبها أكدت منظمة “أنقذوا الأطفال” أن حصيلة القتلى من الأطفال في قطاع غزة بلغت نسبة 40% من حصيلة القتلى الإجمالية منذ الـ7 من أكتوبر الجاري.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ 23 منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى” في الـ7 من أكتوبر الجاري، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مختلف أرجاء قطاع غزة من البر والبحر والجو، ما أسفر عن وقوع آلاف القتلى والجرحى الفلسطينيين.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما أسرت “حماس” أكثر من 200 إسرائيلي.